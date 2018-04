(ANSA) - ROMA, 18 APR - Al via nell'Aula della Camera la votazione per eleggere un giudice della Corte costituzionale e due componenti laici del Consiglio superiore della Magistratura. La votazione è segreta ed avviene per schede. Trattandosi del primo scrutinio, viene richiesta una maggioranza dei due terzi: obiettivo praticamente impossibile da raggiungere oggi.