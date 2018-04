(ANSA) - SARONNO (VARESE), 18 APR - Era un cittadino egiziano in Italia con permesso umanitario l'uomo trovato cadavere con diverse ferite da taglio nella tarda serata di martedì a Saronno (Varese), nel parco del Lura. Le indagini dei carabinieri di Saronno e del Nucleo Investigativo di Varese sono proseguiti per diverse ore nella notte e si stanno concentrando nella vita relazionale dell'uomo, e non negli ambienti del piccolo spaccio come era emerso in un primo momento.