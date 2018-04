Papa ha incontrato il papà di Alfie, appello per il bambino

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 APR - Thomas Evans, padre del piccolo Alfie, il bambino in stato "semivegetattivo" per il quale i medici chiedono di staccare la spina contro il volere dei genitori, ha incontrato stamane Papa Francesco prima dell'udienza generale. Sul profilo social del giovane papà, un paio di foto, che documentano l'incontro. Il papa ha anche lanciato un appello: "Attiro l'attenzione di nuovo a Vincent Laurent e al piccolo Alfie Evans e vorrei ribadire e fortemente confermare che l'unico padrone della vita, dall'inizio alla fine naturale, è Dio. E nostro dovere è fare del tutto per custodire la vita", ha detto al termine dell'udienza generale. Il Pontefice ha toccato anche un altro tema: "Sabato avranno luogo a Washington le riunioni primaverili della Banca Mondiale. Incoraggio gli sforzi che, mediante l'inclusione finanziaria, cercano di promuovere la vita dei più poveri, favorendo un autentico sviluppo integrale e rispettoso della dignità umana".