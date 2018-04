Migranti: ruspe a Ventimiglia, niente più tende sul Roja

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 18 APR - Ruspe sono state inviate oggi nell'accampamento di migranti sul greto del torrente Roja a Ventimiglia dove hanno eliminato circa 110 tende dopo l'allontanamento degli occupanti. Non sarà più possibile allestire tende e altri ripari di fortuna vicino al confine con la Francia, chi vorrà dormire sul greto sotto i ponti dovrà farlo senza ripari di alcun genere. La decisione è stata presa dalle autorità locali che una settimana fa, è stato spiegato, hanno avvertito i migranti tramite i mediatori culturali. L' obiettivo è di impedire in futuro l'allestimento di altri ripari di fortuna anche con un apposito servizio d'ordine. "Il Comitato per la sicurezza ha deciso di ripristinare la sorvegliabilità di questo contesto ambientale - ha spiegato il questore Cesare Capocasa -. Ultimamente si erano verificate aggressioni e episodi di violenza non visibili a causa delle tende e si era anche venuto a creare un business del posto tenda. Era necessario ripristinare la sicurezza.