Bolzano chiede reintroduzione festività soppresse

(ANSA) - BOLZANO, 18 APR - Parte da Bolzano un'iniziativa per la reintroduzione delle festività religiose abolite nel 1977. I senatori Svp hanno infatti presentato un disegno di legge, che trova "il pieno e convinto sostegno" del vescovo Ivo Muser, ma - specifica - "non per fare ponte, dormire più a lungo o produrre di più". "Non abbiamo bisogno di più giorni liberi, abbiamo bisogno dei nostri giorni festivi", sottolinea Muser. Il vescovo ritiene che uno dei compiti prioritari della Chiesa sia "impegnarsi per le nostre festività, a cominciare dalla domenica. Abbiamo bisogno di festività libere dal profitto e dedicate alle opportunità religiose, familiari, sociali, culturali." Già nel 2014, incontrando la giunta provinciale, Muser aveva rinnovato la richiesta di reintrodurre la festività di San Giuseppe (19 marzo) in Alto Adige. "Se la domenica e i festivi sono considerati solamente giorni liberi per permettere di fare ponte, produrre e consumare ancora di più, allora di festività simili non abbiamo bisogno."