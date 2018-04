G8: al via bonifiche davanti ex Arsenale a La Maddalena

(ANSA) - LA MADDALEMA 18 APR - Sarà assegnato oggi l'appalto da 7,3 milioni di euro per le bonifiche dell'ex arsenale di La Maddalena. La commissione nominata dall'amministrazione comunale deciderà a chi affidare il bando europeo che prevede la progettazione e la realizzazione delle opere di dragaggio e bonifica dei fondali davanti all'ex arsenale, trasformato in hotel di lusso. Le bonifiche dovevano essere realizzate in occasione del G8, ma non sono mai state completate. Dopo lunghi anni di attesa arriva alla conclusione uno dei capitoli più complessi, delicati e negativi del summit, mai svolto nell'isola e dirottato a L'Aquila dopo il terremoto. Per quella struttura e per l'economia isolana si apre una nuova occasione di rilancio. Sempre oggi l'amministrazione Montella, tramite commissione nominata ad hoc, esaminerà le proposte economiche dell'appalto per il rilancio della portualità turistica, commerciale e militare del lungomare cittadino, più comunemente noto come "waterfront". L'appalto prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e paesaggistica per il waterfront, esteso tra cala Balbiano e Punta Chiara. L'appalto è di 317 mila euro a base d'asta, mentre la gara da 8,7milioni di euro per la realizzazione avverrà in un secondo momento, comunque entro l'anno, dopo l'approvazione del progetto da parte della Regione. Per il sindaco Luca Montella e l'assessore dei Lavori pubblici, Gianluca Cataldi, "si trattava di una grossa responsabilità e di un impegno gravoso, ma sapevamo che solo assumendocela avremmo potuto accelerare i tempi e arrivare a un risultato che la nostra comunità attende da troppi anni".(ANSA).