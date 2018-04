Bomba in cantiere albergo a Gallipoli, danni ingenti

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 18 APR - Una bomba ad alto potenziale é stata fatta esplodere la notte scorsa nel cantiere di un albergo in ristrutturazione sul lungomare di lido San Giovanni, a Gallipoli (Lecce). L'immobile era stato acquistato due anni fa all'asta, dopo il fallimento della 'Cis tour', da una società di Lecce con l'intento di farne una nuova struttura ricettiva. La deflagrazione che ha provocato danni strutturali importanti, come il crollo di parte dei muri e del solaio. L'attentato risale a poco prima della mezzanotte. Non si registrano feriti perché l'immobile di tre piani era disabitato. Sull'accaduto indagano agenti del commissariato di Gallipoli. L'area, su disposizione del Pm di turno, è stata sottoposta a sequestro e l'intera zona transennata e messa in sicurezza, anche per rimuovere bombole di acetilene utilizzate dagli operai per saldare tubi in rame.