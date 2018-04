Francia: da Sncf a Air France, continuano scioperi

(ANSA) - PARIGI, 18 APR - Continuano i blocchi e le proteste sociali in Francia. A cominciare dallo sciopero dei treni. Oggi circola appena un Tgv su tre, un intercity su quattro, due regionali su cinque, nell'ambito della protesta spalmata su tre mesi dei dipendenti della Sncf opposti alla riforma ferroviaria adottata ieri all'Assemblea nazionale. Nona giornata di sciopero anche in casa Air France con i piloti che chiedono un aumento dei salari del 5,1% e circa il 30% dei voli rimasti a terra. Ma le proteste riguardano anche il mondo universitario. Diversi atenei del Paese sono già da settimane oggetto di diverse forme di mobilitazione contro la riforma dell'Insegnamento superiore adottata dal governo di Emmanuel Macron. La novità è che ora i blocchi toccano anche Sciences Po, l'alta scuola di studi politici nel cuore di Parigi, in cui, tra l'altro, si diplomò anche l'attuale presidente.