Israele: Paese a lutto per Giornata dei caduti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 APR - Israele osserva oggi un lutto nazionale in occasione della Giornata dei caduti in cui vengono ricordati 23.646 militari morti nelle guerre con i vicini arabi ed altri 3.134 civili uccisi in altri atti di ostilita'. In mattinata la vita nel Paese si blocchera' completamente per due minuti, al suono delle sirene, mentre decine di migliaia di persone visiteranno i cimiteri militari. Le solennita' sono iniziate ieri sera al Muro del Pianto di Gerusalemme, alla presenza del Capo dello Stato Reuven Rivlin e del Capo di stato maggiore, gen. Gady Eisenkot. ''Anche adesso sappiamo che la strada non e' terminata. I nostri nemici cercano di rafforzarsi lungo i nostri confini'' ha osservato Eisenkot, con un implicito riferimento alle tensioni maturate con l'Iran per le sue attivita' in Siria. Una circostanza che ha indotto Israele ad elevare lo stato di allerta anche nella concomitanza con i festeggiamenti per il 70.mo anniversario dell'indipendenza che inizieranno stasera e proseguiranno domani.