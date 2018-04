Siria: de Mistura oggi in Turchia, poi sarà in Russia e Iran

(ANSA) - ISTANBUL, 18 APR - L'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, sarà oggi in visita in Turchia per discutere della situazione dopo i raid di Usa, Francia e Gran Bretagna della scorsa settimana. In seguito, de Mistura si sposterà a Mosca e Teheran, consultando così nel giro di poche ore esponenti governativi dei 3 Paesi impegnati nel processo di Astana. Ad Ankara, incontrerà il sottosegretario agli Esteri Umit Yalcin e il suo vice Sedat Onal. Lo riferiscono fonti diplomatiche turche.