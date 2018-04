Governo: Cei, superare le divisioni per il bene comune

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "C'è un'Italia da ricucire per superare le divisioni ideologiche e territoriali e per trovare una cura alle ingiustizie sociali verso i giovani, i disoccupati e le famiglie". Lo ha detto il presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti, parlando dalla figura di Alcide De Gasperi in un intervento ai Lincei. Quindi ha sottolineato: "Mai come oggi si avverte l'esigenza" di un "autentico anelito verso il bene comune che è la condizione più importante affinché un semplice politico diventi un vero statista". Serve un'Italia "responsabile" in un'Europa "più solidale": è il messaggio "straordinariamente attuale" di De Gasperi "proprio oggi quando tante Italie emergono nel dibattito politico". Infine ha sottolineato: "Si sente una grande, grandissima, necessità" della "sobrietà". Parlando infine del rapporto tra fede e politica di De Gasperi ha evidenziato quanto fosse "cruciale" ma portato avanti "senza ricorrere a scorciatoie propagandistiche e senza mai strumentalizzare i simboli religiosi come amuleti identitari".