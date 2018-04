(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - "Far parte dell'Onu, della Nato, dell'Ue, scegliere il multilateralismo, far parte della comunità internazionale, e' una scelta importante, ma oggi l'Italia è chiamata non solo a mantenere salde le scelte che ha fatto tradizionalmente da sempre, ma anche ad essere parte attiva perché quelle che sono le preoccupazioni e i i disordini che stiamo vedendo possano trovare una via di soluzione". Cosi' il ministro della Difesa Roberta Pinotti, intervenendo alla cerimonia di giuramento degli allievi dell'aeronautica Militare di Pozzuoli (Napoli).