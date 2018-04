Piazza San Carlo: un disegno per raccontare la rapina

(ANSA) - TORINO, 18 APR - I tre amici in piazza San Carlo vicino alla statua intitolata a Emanuele Filiberto di Savoia ("il cavallo di bronzo" per i piemontesi) e, un pochino più in alto, nei pressi del maxi schermo su cui scorrevano le immagini della finalissima di Champions League, la posizione in cui si trovava la persona che poi perse la vita. E' il disegno contenuto negli atti dell'inchiesta della polizia e della procura di Torino sui fatti del 3 giugno 2017. A tracciarlo lo scorso febbraio fu Ilyass, uno dei presunti componenti della banda dello spray al peperoncino, nel corso di un interrogatorio. Ilyass, 20 anni, raccontò che quella sera non era in piazza ma riferì della conversazione che ebbe con i tre amici:"Due di loro, 'Budino e Hamza', mi mostrarono le collanine che avevano rubato. Dissero che qualcuno aveva spruzzato lo spray e gli aveva 'rovinato la piazza' nel senso che avrebbero potuto rapinare molto di più. Non si vantavano: erano turbati dall'accaduto e raccontavano della gente che si calpestava a vicenda".