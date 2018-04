(ANSA) - WASHINGTON, 18 APR - Due dirigenti della Casa Bianca hanno precisato che l'incontro fra il direttore della Cia Mike Pompeo, ora in attesa di conferma al Senato come segretario di stato, ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un nel weekend di Pasqua e non "la scorsa settimana", come ha twittato poco fa Trump. Lo scrive l'Ap.