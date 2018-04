(ANSA) - STRASBURGO, 18 APR - "Agli Usa noi non abbiamo offerto nulla e non offriremo alcunché, noi vogliamo che le cose siano fatte in linea con l'Omc e chiediamo una esenzione tariffaria permanente, incondizionata. Quando il presidente" Trump "avrà confermato ciò, allora saremo disposti a discutere su tutto, ma non negoziamo sotto minaccia e non offriamo nulla". Così la Commissaria al Commercio Ue Cecilia Malmstroem oggi a Strasburgo ha risposto ai giornalisti sulla questione dei dazi Usa su acciaio e alluminio.