Arabia Saudita: Black Panther per segnare riapertura cinema

(ANSA) - RIAD, 18 APR - Con una proiezione privata a Riad del blockbuster di Hollywood 'Black Panther', le autorità saudite annunciano di fatto oggi in maniera concreta l'apertura di sale cinematografiche in tutto il regno, prevista per il mese prossimo. Si tratta di un evento che "segna un momento chiave nella trasformazione dell'Arabia Saudita in una più vibrante economia e società", ha affermato il ministro della cultura e informazione, Awwad Alawwad, e che, come hanno ricordato le stesse autorità saudite, rappresenta "la prima proiezione di un film commerciale nel regno da oltre 35 anni". La proiezione, a cui assisteranno sia uomini che donne, è ad inviti, e si tiene in una sala concerti della capitale riconvertita in centro cinematografico multisala. Prevedibilmente, la proiezione darà il via ad una corsa ad aprire analoghi centri cinematografici in tutte le più importanti città del Paese.