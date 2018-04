Padova, nel quartiere di Casellati,chi tifa e chi si lamenta

(ANSA) - PADOVA, 18 APR - Al campanello della casa di via Euganea, a Padova, dove vive Elisabetta Casellati, rispondono i domestici. Per strada sembra una giornata qualsiasi, ma tutti hanno saputo che oggi è stato il gran giorno dell'incarico esplorativo per il nuovo governo da parte di Mattarella. I figli, Ludovica e Alvise, non commentano. A parlare sono le persone che la frequentavano prima che diventasse il primo Presidente donna del Senato. "Fino a qualche tempo fa era una nostra cliente, ora la vediamo solo camminare sotto i portici e passare in auto con la scorta - commentano i gestori del bar 'Alla Madonnetta' - E' una persona che si presenta bene, con esperienza sia come politica che come avvocato. Dovrà risolvere una situazione ingarbugliata, ma ha le doti giuste per farlo e sarà capace di fare anche questo". Alcuni residenti, che chiedono l'anonimato, giudicano invece eccessivo il presidio delle forze dell'ordine, soprattutto nei fine settimana, quando Casellati torna a casa.