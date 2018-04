(ANSA) - L'AVANA, 18 APR - Miguel Diaz-Canel, primo vicepresidente uscente del Consiglio di Stato cubano, è stato proclamato come unico candidato per l'incarico di presidente dello stesso Consiglio e del Consiglio dei Ministri, in sostituzione di Raul Castro. Lo ha annunciato la presidente della commissione per le candidature dell'Assemblea Nazionale, Gisela Duarte, prima di procedere alla votazione corrispondente. I deputati del Parlamento unicamerale cubano hanno accolto l'annuncio con una standing ovation, e Raul Castro ha abbracciato il successore al vertice del governo.