(ANSA) - WASHINGTON, 19 APR - Se l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un "non sarà proficuo me ne andrò": lo ha detto il presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Trump ha inoltre detto che la campagna di massima pressione sulla Corea del nord continuerà fino alla denuclearizzazione, augurandosi di vedere le due Coree vivere in pace.