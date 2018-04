Maxisequestro di falsi capi Yves Saint Laurent

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Un maxi sequestro di 165.785 capi d'abbigliamento e accessori con marchio contraffatto "Yves Saint Laurent" del valore di circa 25 milioni di euro è stato effettuato dai militari della Guardia di Finanza di Como che hanno perquisito due società comasche operanti nel commercio all'ingrosso e al minuto di capi di abbigliamento, trovando numerosi bancali di sciarpe, cravatte e pochette provenienti dalla Cina con il marchio "Yves Saint Laurent" e la dicitura "Made in Italy". Ricostruendo i passaggi commerciali, è emerso che una società argentina, con sede a Buenos Aires, la quale aveva dichiarato falsamente di essere licenziataria del marchio francese, aveva commissionato la produzione dei capi d'abbigliamento a una società di Milano la quale, come intermediaria, aveva trasmesso l'ordine di acquisto e le etichette a due imprese comasche. Queste, dopo aver comperato i prodotti (sciarpe, cravatte e pochette) in Cina li aveva consegnati ad altre due imprese per il ricamo ed etichettatura.