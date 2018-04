(ANSA)- TEHERAN, 19 APR - Un sisma di magnitudo 5.9 ha colpito la città di Bushehr, nell'Iran occidentale, dove sorge una centrale nucleare attiva dal 2011 ed un'altra è in costruzione. L'epicentro è stato individuato nella città di Kaki, sempre nella provincia iraniana di Bushehr. Non c'è ancora riscontro di danni neanche all'impianto nucleare. Il terremoto è stato avvertito anche in altri paesi del Golfo, come Kuwait e Qatar.