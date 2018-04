(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Per un Governo centrodestra-Pd "non ci sono le condizioni: gli italiani non lo hanno votato". Lo dice il presidente della Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) ad 'Agorà' su Rai Tre. "Gli italiani non hanno scelto questo", afferma. "Credo che tutti sappiano che a votare nei prossimi due o tre mesi non si andrà visto che ci sono scelte importanti da prendere per il Paese - secondo Toti -. Magari si voterà il prossimo anno. Qualcuno a Palazzo Chigi ci dovrà andare. Un Governo centrodestra-M5S ha un sapore politico che può far guardare a un orizzonte più lungo".