(ANSA) - MILANO, 19 APR - Sui conti di Expo "ci sono state alcune polemiche e in campagna elettorale sono stato massacrato sui presunti buchi nel bilancio, ma la società sta chiudendo in utile". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei conti dell'esposizione universale che ha guidato come commissario unico e amministratore delegato. "Oggi di Expo vediamo i vantaggi e la società sta chiudendo in utile - ha concluso - cioè restituirà soldi ai soci".