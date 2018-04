Le foto sexy della fidanzatina 13enne diventano virali

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - "Se mi ami, mandami le foto". Davanti a quella richiesta lei ha acconsentito. Le foto che mostrano la ragazzina seminuda sono finite sui cellulari dei compagni di classe dei due fidanzatini e il dirigente scolastico ha fatto denuncia alla polizia postale. I due frequentano una scuola media di un comune in provincia di Genova. Dopo il caso di Milano, altri tredicenni protagonisti di sexting. Anche qui, come nel filmato dell'episodio avvenuto a Milano, la ragazza si spoglia e invia le immagini. Le foto, che sarebbero dovute rimanere cosa privata fra i due, via whatsapp sono diventate virali. Di smartphone in smartphone, sono andate ben oltre il privato. Le foto intime, dice il dirigente scolastico, non sono state scattate nel contesto scolastico. Ma, attraverso le chat di classe e compagni, si sono diffuse viralmente. "Parliamo di minori al di sotto dei 14 anni - dice il preside - Io ho avuto la segnalazione e, come ogni volta che accade qualcosa che sconfina in un' ipotesi di reato, è stata allertata la Polizia Postale. La riflessione è amara. Vedo due vittime: sia chi ha patito questa cosa, sia chi l'ha fatta, perché vuol dire che non ha mai avuto regole di base. Noi genitori siamo i primi a doverci fare delle domande: diamo una Ferrari e un'autostrada a chi non ha nemmeno la patente. Abdicando, troppo spesso, al ruolo di controllo". La storia è raccontata dal Secolo XIX. "Il caso sta scuotendo la città", dice il sindaco. "Non entro nel merito della vicenda. Quello che dico, però, è che io spesso ai ragazzi nelle classi parlo proprio di social e smartphone, cerco di farli riflettere su questi strumenti che sono fantastici se usati correttamente ma pericolosissimi, se non si usa la testa".