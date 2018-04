(ANSA) - TORINO, 19 APR - Il 3 luglio 2013 una giovanissima promessa dell'arrampicata sportiva, Tito Traversa, di Ivrea, morì in un incidente a Orpierre, nell'alta Provenza. Il pm Francesco La Rosa ha chiesto due condanne per omicidio colposo: 4 anni e 4 mesi per l'istruttore e 4 anni per l'imprenditore bergamasco che produsse una parte dell' apparecchiatura utilizzata dal giovane senza però allegare nel manuale, secondo l'impostazione accusatoria, adeguate indicazioni sul suo utilizzo. Per il responsabile della scuola frequentata da Traversa è stata invece proposta l'assoluzione. La sentenza è prevista a maggio. (ANSA).