Lite per gelosia, accoltella la moglie, cinquantenne fermato

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Un cinquantenne albanese è stato fermato stamane dai carabinieri per avere accoltellato più volte la moglie al torace dopo una lite per gelosia. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della coppia, in via Donghi, sulle alture del quartiere popolare di San Fruttuoso. A chiamare i medici del 118 e i carabinieri sono stati i vicini di casa che hanno udito le urla di aiuto della donna: la ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso ed è sempre rimasta cosciente. Il marito è accusato di tentato omicidio.