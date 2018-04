Migranti: Macron a Berlino, serve solidarietà in Ue

(ANSA) - BERLINO, 19 APR - Nella gestione dei migranti in Europa "servono elementi di solidarietà esterna e interna". Lo ha detto Emmanuel Macron. "Non è possibile che un Paese venga lasciato da solo nell'accoglienza e nell'integrazione", ha sottolineato a Berlino in conferenza stampa con Angela Merkel. Per il presidente francese, inoltre, "serve solidarietà nell'eurozona". "Nessuna unione monetaria - ha sottolineato - potrebbe sopravvivere senza elementi di convergenza" e "questa convergenza ancora non c'è". Quello di cui abbiamo bisogno è una sovranità finanziaria ed economica", ha aggiunto.