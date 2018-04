Papa: a Molfetta anche un ulivo sul palco dell'altare

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 19 APR - C'è anche un albero di ulivo sul palco allestito a Molfetta dove domani Papa Francesco concelebrerà la messa con 60 vescovi, durante la seconda tappa della sua visita in Puglia sulle orme di don Tonino Bello. Il Santo Padre andrà prima ad Alessano, dove nacque don Tonino, e poi a Molfetta dove fu vescovo per oltre 10 anni. Stamani gli operai sono al lavoro per gli ultimi ritocchi e allestimenti sul palco, sulla banchina del porto, e lungo il tragitto che Bergoglio percorrerà con la papamobile. E' stato montato un maxi schermo e su una struttura metallica ai lati del palco una gigantografia del Papa, che volge lo sguardo alla città e le spalle al mare. Per l'evento di Molfetta sono attese almeno 40.000 persone.