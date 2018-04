Salvini: "Ho l'ok da M5S a dialogare sui programmi, oggi si può partire"

"L'accordo con i cinquestelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi. Noi siamo disponibilissimi a farlo, come Di Maio chiede da tempo", così Matteo Salvini dopo il secondo giro di consultazioni a Palazzo Giustiniani che poi puntualizza: "Se oggi si parte? Parlatene con il presidente Casellati, speriamo di averle consegnato un buon lavoro - ha aggiunto -. Oggi si può partire, finalmente si può costruire qualcosa". Salvini non ha dettagliato i motivi del suo ottimismo odierno.

Prove di intesa

Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto una serie di contatti per trovare una soluzione all’impasse che da giorni blocca qualsiasi iniziativa per un governo M5s-centrodestra.

E’ stato individuato un punto di partenza: un programma condiviso. Nel dialogo tra i due leader si approfondirà nelle prossime ore il tema del programma condiviso, senza riferimenti al tipo di coalizione. Su questa base - si ragiona in ambienti parlamentari - ci potrebbe essere un appoggio da parte di Forza Italia alla maggioranza di governo con 5 stelle e Lega su un 'contrattò basato su temi specifici.

Il programma condiviso - si ragiona sempre in ambienti parlamentari - potrebbe essere supportato da un governo in cui saranno inserite figure tecniche di primo piano. Per quanto riguarda la leadership di questo esecutivo, da fonti leghiste si ribadisce come Matteo Salvini abbia già spiegato di essere pronto ad un passo indietro.