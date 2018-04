(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 19 APR - La giunta comunale di Falconara Marittima ha deciso all'unanimità di esprimere parere contrario al rinnovo dell'Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la raffineria Api, da cui nei giorni scorsi si sono sprigionate esalazioni di benzene a causa della fuoriuscita di greggio durante le operazioni di manutenzione di un serbatoio. Lo ha reso noto il sindaco di Falconara Goffredo Brandoni, spiegando che comunque il parere dell'amministrazione comunale è stato sempre vincolato, anche in passato, alle attestazioni di Arpam e Asur sui parametri ambientali e sanitari. "Al momento - ha spiegato all'ANSA - le certificazioni dell'Asur non sono arrivate. Intanto è stata rinviata al 3 maggio la Conferenza dei servizi, in programma per domani, in cui di doveva discutere dell'Aia". Le esalazioni sono state avvertite per giorni dalla popolazione, anche in quartieri periferici di Ancona scatenando un'ondata di proteste e di denunce ai carabinieri, sfociate nell'apertura di un fascicolo da parte della Procura. (ANSA).