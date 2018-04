(ANSA) - BRESCIA, 19 APR - Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito dall'auto dei genitori durante una manovra in retromarcia. I soccorritori stanno ancora cercando di capire se alla guida della vettura ci fosse la madre o il padre. E' accaduto alla periferia Brescia, in via Ronchi San Francesco di Paola. Il bambino è stato rianimato sul posto e trasferito d'urgenza in ospedale.