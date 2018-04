(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - Un bimbo di tre anni è precipitato da un balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina della periferia di Bologna, in via Antonio Di Vincenzo, in zona Bolognina. Il piccolo è caduto sopra il parabrezza di una vettura in sosta. Soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore in gravi condizioni, anche se non sarebbe in immediato pericolo di vita. Sul posto, Polizia e Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell'abitazione per permettere agli operatori di accedere.