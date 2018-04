Roma: dedicare una via a Bikila, ok a mozione in Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 19 APR - L'assemblea capitolina ha approvato una mozione per intitolare una strada della Capitale al maratoneta Abebe Bikila, simbolo e immagine delle Olimpiadi di Roma del 1960. La mozione è stata presentata dal gruppo Pd e approvata dall'Aula a maggioranza M5S. l'etiope passato alla storia per aver vinto scalzo la maratona alle olimpiadi di Roma del 1960. La mozione è stata presentata dal gruppo PD e approvata dall'Aula a maggioranza M5S. "Correndo la maratona a piedi nudi, vincendola e conquistando anche il primato mondiale, realizzò una impresa che fece scalpore in tutto il mondo e lo consacrò nella leggenda divenendo il simbolo delle Olimpiadi di Roma", si legge nel documento approvato. "Dopo la recente gaffe sul sito del Comune di Roma che dava Bikila tra i presenti ad un evento sportivo abbiamo voluto riportare la questione nei ranghi della serietà e proposto di intitolare una strada ad un uomo che ha reso famosa anche Roma con la sua impresa", spiega il capogruppo Dem Giulio Pelonzi.