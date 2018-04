M5S-centrodestra, nessun accordo: "Sì a un appoggio esterno di Fi e Fdi" e "Intesa solo se c'è tutto il centrodestra"

"Con Matteo Salvini abbiamo avuto sintonia su vari temi. E’ chiaro che ci sia disponibilità a discutere su programmi". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo la consultazione con la presidente del Senato. Dopo l'ottimismo di Matteo Salvini ("Ho l'ok del M5S a parlare di accordi, si può partite" - leggi), anche Luigi Di Maio apre ad un accordo di programma con La Lega ma blocca qualsiasi possibilità di un tavolo che comprenda anche Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il leader dei 5 stelle sostiene che, pur con tutte le aperture, non si possono superare certi limiti. Uno di questi è il tavolo cumulativo. Con uno spiraglio: «Siamo disponibili anche a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi» ma «il governo si forma su contratto firmato da due persone» M5s e Lega, ha ribadito Di Maio. A stretto giro la secca replica di Salvini: "Il governo si fa con tutto il centrodestra. Non è che uno sceglie di andare solo con la Lega. Non mi interessano logiche politiche - dice ancora Salvini dal Molise -: o c'è il tavolo tra centrodestra e Cinque stelle oppure non ho più tempo da perdere. L'italia non ha più tempo da perdere. Da tutte le parti c'è qualcuno che tifa per far saltare l'accordo politico tra noi e i cinque stelle per inventarsi l'ennesimo governo tecnico che poi spenna gli italiani". E conclude: "Mi viene anche il dubbio di un inciucio" tra M5s e Pd. Dura anche la nota di Forza Italia: "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell’ennesima prova di immaturità consumata a danno degli italiani. Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese necessita». E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia.