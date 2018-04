Governo, Pizzarotti: "Consiglio al Pd l'appoggio esterno al M5s. Con pop corn"

«Un consiglio al Pd io lo darei: fate gli osservatori con i pop corn se volete, ma dando l’appoggio esterno a un governo dei 5Stelle. Così i Dem mostreranno di essere responsabili, di fare partire la legislatura. Il film a cui assistere è questo. Con un vantaggio, tra l’altro» quello di «fare emergere le contraddizioni e mostrare che passare dalle velleità ai fatti è molto difficile». Lo dice a Repubblica il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex M5s, che aggiunge: «Solo governando si potrà vedere di cosa i 5Stelle sono davvero capaci, al di là di tutti i proclami e le battaglie annunciate. I Dem sono alternativi? Ebbene se li vogliono sgonfiare, li facciano governare».

Sulla perdurante situazione di stallo, Pizzarotti osserva: «Il Movimento 5Stelle è incapace di negoziare. Aggiungo che in questo momento tutti tirano la corda per vedere chi si sbilancia: come nel gioco del silenzio, si fa a gara a chi sbaglia per primo. A meno che Berlusconi non faccia un coup de thèatre e si faccia da parte, la strada con il centrodestra sembra preclusa: i 5Stelle non possono far passare un’intesa con il leader forzista, non terrebbero». «Il Movimento - aggiunge - non reggerebbe un’intesa con Forza Italia, ma Di Maio vuole governare perchè sa che questa è la sua unica occasione».