(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - I carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) hanno arrestato 16 persone ritenute componenti una rete di spaccio nell'ambito dell' operazione "Speedball", dal nome del mix di droghe assunto da alcuni clienti. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata (Napoli) su richiesta della locale Procura nei confronti di 16 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di spaccio di stupefacenti e porto e detenzione illegale di armi. Quattro sono stati chiusi in carcere mentre per altri nove il giudice ha disposto i domiciliari; per altri tre, infine, è scattato il divieto di dimora nel comune stabiese. (ANSA).