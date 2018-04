Dimentica lo zaino con un chilo di marijuana sul treno: arrestato

Dimentica lo zaino con dentro in kg di marijuana in treno e si rivolge alla Polfer per recuperarlo. E' successo ad un 26enne nigeriano, che è stato arrestato in un’operazione congiunta degli uffici di polizia ferroviaria di Foligno e Fabriano e della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polfer di Ancona. Dopo essere sceso a Foligno dal treno regionale 2322 proveniente da Roma si è rivolto alla Polfer per recuperare il bagaglio, subito ritrovato sul convoglio, alla stazione successiva a Fabriano. Dove gli agenti, si sono insospettiti per l’odore forte e caratteristico proveniente da un involucro, che conteneva un panetto di marijuana. Di concerto con gli uomini della Polfer di Ancona, è stato organizzato un servizio di appostamento. Il nigeriano presentatosi per ritirare lo zaino ha tentato di disconoscere la paternità dell’oggetto, che però appariva sulle sue spalle mentre saliva sul treno nella stazione di Roma, come mostrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.