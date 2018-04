Gb: a fuoco istituto per disabili a Londra, muore una donna

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - E' di una donna morta e alcune persone intossicate non gravemente il bilancio di un incendio divampato nella notte in un ricovero per persone afflitte da ritardi mentali a Chingford, nella zona nord-est di Londra. Lo riferiscono i servizi di soccorso britannici citati dai media. Le fiamme si sono propagate, per cause ancora da accertare, dopo le 2 di notte e sono state spente dai vigili del fuoco, intervenuti con una decina di unità, solo all'alba. Nel frattempo otto pazienti e quattro addetti erano riusciti a mettersi in salvo, ma per una donna rimasta intrappolata all'interno non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è stato trovato e recuperato solo quando si è domato il rogo e la temperatura s'è abbassata. Altre 16 persone sono state evacuate precauzionalmente da edifici vicini.