(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 20 APR - "Sono arrivato qui in grave ritardo perché sono dovuto rimanere a Roma per seguire le consultazioni: regna una grande confusione, gli italiani hanno votato molto male. Seguo tutto con disgusto, va tutto di male in peggio". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, appena giunto a Larino, prima tappa di questo ultimo tour elettorale che terminerà stasera in piazza a Campobasso. "Nessun accordo - ribadisce poi il leader azzurro - è possibile con i 5 Stelle, un partito che non conosce l'abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l'Italia".