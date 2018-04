Donna uccisa a Bressanone: il marito, sono io l'assassino

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - "Sono io l'assassino di mia moglie". E' quanto ha scritto in tedesco su un foglietto, trovato nella sua giacca, il marito della donna di 57 anni trovata morta nella sua abitazione a Bressanone. L'uomo - si apprende dagli investigatori - è stato trovato la scorsa notte nei pressi della stazione in stato confusionale. Presentava varie ferite sul corpo e non si esclude che avesse in mente di togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Davanti agli inquirenti, l'uomo si è comunque avvalso della facoltà di non rispondere e il gip ha convalidato l'arresto. L'omicidio è avvenuto alcuni giorni fa. Ieri sera i due figli si sono recati nell'appartamento dei genitori e hanno trovato il cadavere sul letto matrimoniale con diverse coltellate in prossimità della gola. I figli - si è appreso avrebbero poi chiamato il padre che avrebbe risposto "sto cercando di raggiungere vostra madre".