Sarebbe "giusta per New York" e la sua corsa e' "esaltante". Cosi' l'attrice Sarah Jessica Parker, la Carrie di 'Sex and the City', esprime il suo sostegno alla collega Cynthia Nixon - l'amica Miranda nella serie Tv culto - in corsa nelle primarie democratiche per la candidatura a governatrice di New York. In brevi commenti raccolti dai media Usa durante il red carpet per la prima mondiale del suo nuovo film 'Blue Night' al the Tribeca Film Festival di New York, Sarah Jessica Parker ha affermato che a suo avviso la candidatura della collega "e' stata ottima per il dibattito".