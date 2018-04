(ANSA) - LONDRA, 20 APR - Nuovo tentativo in extremis di fronte alla Corte Europea di Strasburgo per i Diritti Umani, da parte dei genitori del piccolo Alfie Evans, per cercare di ottenere un nuovo giudizio sul verdetto che autorizza i medici a staccare la spina al piccolo, dopo l'ultimo ricorso respinto dalla Corte Suprema britannica. Lo annuncia per oggi stesso Andrea Williams, presidentessa del Christian Legal Centre, precisando che un'eliambulanza polacca e 3 ospedali son pronti a dare assistenza al bimbo, ma che la sentenza britannica lo impedisce.