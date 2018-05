Processo Ruby: 4 anni e 7 mesi a Fede, 2 anni e 10 mesi alla Minetti

La Corte d’Appello di Milano ha lievemente ridotto le condanne per l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede e per l’ex consigliera lombarda e showgirl Nicole Minetti, portandole rispettivamente a 4 anni e 7 mesi e a 2 anni e 10 mesi, nel processo d’appello bis sul caso cosiddetto Ruby bis con al centro l’accusa di favoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore.

«Siamo molto sorpresi, perché la questione di legittimità costituzionale sulla legge Merlin era pacifica, ed è passata dappertutto, ed è un mistero il fatto che non sia stata accolta qua. Per fortuna che la Cassazione è sempre a Roma e noi ci andremo». Così l’avvocato Pasquale Pantano, che difende Nicole Minetti col legale Paolo Righi, ha commentato la sentenza che ha lievemente ridotto le pene nell’appello bis sul caso Ruby bis per l’ex consigliera lombarda e per Emilio Fede, non accogliendo, tra l’altro, la tesi dell’illegittimità costituzionale del reato di favoreggiamento della prostituzione avanzata dai difensori.

Per il legale Maurizio Paniz, che assiste Fede con l’avvocato Salvatore Pino, la sentenza è comunque «una ulteriore assoluzione per moltissime vicende», dopo che la pena era stata già ridotta tra primo e secondo grado. «Resta - ha aggiunto - un ulteriore gradino e ricorreremo in Cassazione».