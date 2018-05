Picchiano barista e disabile: Casamonica nei guai

I pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento in merito a quanto avvenuto domenica primo aprile in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere della Romanina. Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo Di Silvio, personaggi legati all’omonimo clan, hanno aggredito una ragazza portatrice di handicap e un cittadino romeno di 39 anni, quest’ultimo proprietario dell’esercizio commerciale. Sul raid sono state presentate alla polizia due denunce. Il fascicolo per ora è affidato ai pm che indagano sui reati comuni ma visti i personaggio coinvolti non è escluso che possa finire all’attenzione della Direzione distrettuale antimafia.

Nel video dell’aggressione alla donna e al barista di un bar della Romanina avvenuta il primo aprile a Roma ad opera di due componenti del clan Casamonica-Di Silvio si vede chiaramente la donna, una invalida civile, aggredita a più riprese e anche a freddo nell’indifferenza del resto degli avventori del locale. La donna è in fila alla cassa e indossa un paio di occhiali neri quando arrivano i due che tentano di passarle avanti. Alle sue rimostranze uno le strappa gli occhiali e poi quando vede che uno dei due si sfila la cinta cerca di prendergliela ma l’altro minacciandola la spinge contro il muro picchiandola con la cinta. La signora tenta di ribellarsi e a quel punto interviene il barista ma l’aggressione nei confronti della donna riprende con più violenza.

Quando poi gli animi sembrano placati e la signora sta bevendo un cappuccino al banco viene nuovamente aggredita alle spalle, spintonata e picchiata. Dietro ad assistere nella totale indifferenza un gruppo di cinque-sei persone. Il barista interviene nuovamente e cerca di allontanare i due. A questo punto scatta la «punizione» nei confronti del barista: i due fanno il giro del bancone e lo prendono a pugni.

«Io non ho paura, non la ho mai avuta. A prescindere da chi sono e di chi è la nazionalità». Lo ha detto Roxana, moglie del titolare del bar dove il giorno di Pasqua è avvenuta un’aggressione da parte di esponenti del clan Casamonica. «La signora - ha aggiunto - è tornata qui anche nei giorni dopo, la ammiro perchè è l’unica che ci ha aiutato. Mio marito sta bene adesso, noi non abbiamo niente contro nessuno ma chi ha sbagliato deve pagare. L’unica cosa giusta da fare in questi casi è chiamare le forze dell’ordine e denunciare».

L’indagine sul raid in un bar di Roma è stata affidata ai magistrati della Dda. L’'ipotesi è che gli inquirenti possano valutare di contestare l’aggravante mafiosa ad Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo Di Silvio autori dell’aggressione, avvenuta il primo aprile scorso, ai danni di una donna e di un cittadino romeno di 39 anni, quest’ultimo proprietario dell’esercizio commerciale.