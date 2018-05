Il Presidente della Repubblica rompe gli indugi e mette i partiti di fronte alle loro responsabilità, annunciando l'eventualità di un Governo neutrale. «Laddove non si raggiungesse alcuna intesa» per un governo politico nei prossimi mesi - ha detto - «il governo neutrale dovrebbe concludere la sua attività a fine dicembre per andare subito dopo a elezioni». Mattarella ha affidato ai partiti la scelta in alternativa di andare subito al voto in estate, con la difficoltà di esercitare il voto da parte degli elettori, o eventualmente in autunno con la difficoltà di approvare in tempo la legge di bilancio e i rischi di aumento dell’Iva ed eventuali attacchi della speculazione finanziaria.