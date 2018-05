Accordo nucleare Iran, "Trump uscirà dall'accordo". Poi la frenata. L'Ue: "L'accordo per noi resta"

Secondo fonti dell’entourage di Emmanuel Macron citate da Bfm TV, il presidente americano Donald Trump, nel corso la telefonata di oggi con il capo dell’Eliseo, «non ha svelato le sue intenzioni riguardanti l’accordo nucleare con l’Iran».

Il New York Times sostiene invece che Trump avrebbe preannunciato al presidente francese l’intenzione di ritirare gli Stati Uniti dall’intesa nucleare con Teheran. La dichiarazione di Trump è attesa per le 20 italiane (le 14 a Washington). Dopo il New York Times, anche l'agenzia AP e altri media americani e internazionali scrivono che il presidente tra un’ora annuncerà il ritiro dell’America dall’intesa nucleare. Ma un alto funzionario della Casa Bianca ridimensiona: "Il presidente non ha detto quelle cose". Frenano anche fonti dell'entourage di Macron, citate dall'emittente francese Bfm Tv: Trump, nel corso la telefonata con il capo dell'Eliseo, "non ha svelato le sue intenzioni riguardanti l'accordo nucleare con l'Iran". "Per noi quell'accordo funziona", l'Ue ribadisce quindi che "l'accordo sul nucleare iraniano va mantenuto e deve essere preservato. Resta il nostro impegno per la sua piena attuazione". Così una portavoce della Commissione Ue nel giorno dell'attesa decisione Usa. "Non speculiamo su quello che dirà Trump - ha aggiunto -. In serata interverrà l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini".