Trump ufficializza l'uscita dall'accordo sul nucleare con l'Iran: "Teheran ha mentito, ho le prove"

Come preannunciato dal New York Times e da Parigi (leggi) Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action). Lo ha confermato lo stesso presidente Usa in televisione.

L'accordo è "orribile", ha detto: "Il cosiddetto accordo nucleare avrebbe dovuto proteggere gli Usa e i nostri alleati dalla follia della bomba nucleare iraniana, un arma che metterebbe solo a rischio la sopravvivenza del regime iraniano", e poi "le prove definitive che quella promessa iraniana è stata una menzogna". Il presidente americano ha dunque annunciato che gli Usa usciranno dall'intesa perché è stata violata. "Per me è chiaro - ha rimarcato - che non possiamo impedire all'Iran di avere la bomba nucleare sulla base della struttura decadente, marcia di questo accordo". Un'intesa, ha aggiunto, "disastrosa, imbarazzante e che non avrebbe mai dovuto essere firmata". Nucleare Iran, Trump annuncia l'uscita dall'accordo. "Tornano sanzioni. Teheran ha mentito, ho le prove". Teheran «non abbandonerà l’accordo sul nucleare», un’intesa che gli Usa «non hanno mai rispettato": lo ha affermato il presidente iraniano Hassan Rohani in diretta tv dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump. Rohani ha aggiunto che Teheran continuerà ad andare avanti sull'intesa con gli altri firmatari. La decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’accordo sul nucleare iraniano mostra alla Corea del Nord che gli Usa non accetteranno accordi inadeguati. Lo afferma John Bolton, il consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump.