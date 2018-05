Il prof lo rimprovera, lo studente gli dà un pugno: naso fratturato

Per essere stato rimproverato dall’insegnante, ha reagito colpendolo con un pugno in pieno volto. E’ accaduto stamattina poco dopo le 8 nel cortile dell’Itis «Guido Dorso» di Avellino. Il 18enne era stato ripreso dal professore perchè stava facendo azzardate manovre col suo scooter nel cortile della scuola mettendo a repentaglio anche la sicurezza degli altri studenti. L'insegnante, un 46enne di Avellino, è finito in ospedale per la frattura del setto nasale. Lo studente nel frattempo è entrato in classe come se nulla fosse accaduto. Nei suoi confronti saranno adottati provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituto. Il docente sta valutando se presentare una denuncia nei confronti del minorenne.