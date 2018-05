Orte sott'acqua, treni Firenze-Roma: grossi ritardi. A Milano scatta piano emergenza. E non è finita

Tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. L’improvvisa ondata di maltempo ha colpito gran parte d’Italia e continuerà a farlo anche nella giornata di domani, stando al bollettino della Protezione Civile.

Il comune di Milano ha convocato il centro operativo «con procedura d’urgenza» attivando il «piano per l’emergenza idrica». A preoccupare è l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona Nord della città ma anche il livello raggiunto dal fiume Seveso in Brianza. Sono già state «allertate le squadre di Protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra del servizio idrico di MM». Il nubifragio ha provocato danni in particolare nel Comasco. I vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi soprattutto nella zona sud della provincia: a Mariano Comense si è allagato l'ospedale - in particolare il reparto dialisi -, ma non ci sono stati degenti da sfollare. Resta intanto chiusa per altre 24 ore la statale Regina, interrotta da domenica per pericolo frane tra i comuni di Argegno e Colonno. L’apertura era stata annunciata per questa sera ma è stata rinviata a domani.

Strage allagate, invece, ad Orte, nella Tuscia. La città è stata travolta da una bomba d’acqua che ha causato disagi in molte aree, compreso il sottopasso che porta alla stazione. I binari sono rimasti a lungo coperti d’acqua, causando l'inevitabile rallentamento del traffico ferroviario tra Roma e Firenze, sia sulla linea convenzionale sia sulla Direttissima. Molti i disagi per i passeggeri, costretti a restare fermi sui treni fino anche ad oltre un’ora. Un guasto, sempre causato dal maltempo, ha coinvolto anche la stazione di Orvieto. I treni diretti a Sud hanno accumulato ritardi superiori ai 15 minuti, mentre quelli diretti a Nord di circa 40 minuti. Il nubifragio ha poi toccato in serata anche Roma, con diverse strade allagate e disagi al traffico, dal centro alla periferia.

La perturbazione dovrebbe durare anche nella giornata di domani, con una nuova allerta gialla di 12 ore già scattata in Campania. Piogge e temporali colpiranno in particolare il Sud Italia. Allerta arancione per rischio idrogeologico è stata diramata dalla Protezione Civile su gran parte della Basilicata e allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale, sull'Umbria, sull'Abruzzo, sul Lazio, sul Molise, sul resto della Basilicata, su gran parte della Puglia, sul versante Jonico della Calabria, sulla Sicilia nord-orientale.

