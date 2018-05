Berlusconi: "Ok al governo M5S-Lega"

Silvio Berlusconi ha dato l'ok al governo M5S-Lega. Il governo Lega-M5S «non segna la fine dell’alleanza di centrodestra: rimangono le tante collaborazioni nei governi regionali e locali, rimane una storia comune, rimane il comune impegno preso con gli elettori». Così in una nota Silvio Berlusconi. «Se un’altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. In questo caso non potremo certamente votare la fiducia. Di più a noi non si può chiedere, anche in nome degli impegni che abbiamo preso con gli elettori». Conclude il Cav.